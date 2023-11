Przegląd prasy z października 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Prudniku?

Mieszkańcy wioski Niemysłowice pod Prudnikiem wreszcie się doczekali. Ekipa poszukiwawcza polskiej Fundacji Wolność i Demokracja odkryła w Puźnikach na Ukrainie zbiorową mogiłę zamordowanych przez UPA. Mogą być w niej szczątki ok. 80 osób. Ocalałych mieszkańców Puźnik w 1945 roku przesiedlono do Niemysłowic.

Samorząd Powiatu Prudnickiego nie marnuje szansy na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych. Wykorzystanie funduszy z budżetu Unii Europejskiej w poprzednich latach pozwoliło na remonty istniejącej infrastruktury i działalność inwestycyjną oraz rozwojową. Ostatnie projekty to wsparcie środkami unijnymi lokalnego biznesu, edukacja młodzieży i rozwijanie talentów społeczności lokalnej.

Biolodzy wykonujący inwentaryzację przyrodniczą dla Parku Krajobrazowego Góry Opawskie, odkryli w wodach rzeki Białej Głuchołaskiej nowy organizm. To krasnorost o nazwie hildenbrandia rzeczna.

Sprawdziliśmy, jakie najdroższe samochody używane są aktualnie do kupienia w Opolu. Również na Opolszczyźnie można kupić auta luksusowych marek, takich jak Ferrari czy Lamborghini. Niektóre z nich kosztują 2-3 miliony złotych. Czyli nie wystarczy nawet szóstka w Lotto, żeby pozwolić sobie na ich zakup!

Drogowcom niekiedy brakuje wyobraźni. Ustawione przez nich znaki w najlepszym razie przyprawiają kierowców o zawrót głowy. Niekiedy przed szereg wychodzą także budowlańcy, którzy stawiają na drogach rozmaite "przeszkody". Zebraliśmy dla was najbardziej szokujące zdjęcia z naszych ulic. 19.10.2023.

W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiają się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Sprawdź, jak zmieniają się wyniki. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

Rządowy program „Polski Ład” dofinansuje uzbrojenie strefy przemysłowej w Prudniku. Za 15 milionów złotych powstanie między innymi droga dojazdowa do działek, czekających na zagospodarowanie przez inwestorów.

Do zdarzenia doszło w sobotę (7 października) o godzinie 11.00. Według naszych informacji, nikt nie został ranny.