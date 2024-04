Prasówka z marca 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Prudniku? Bądź na bieżąco

Ponad pół tysiąca turystów i parafian przyszło święcic swoje wielkanocne pokarmy do Cichej Doliny w Pokrzywnej, w Górach Opawskich. Choć Wielka Sobota wypadła 30 marca, pogoda w górach jest majowa.

Wielką Sobotę można spędzić również na motocyklu. Udowodnili to motocykliści, którzy przyjechali dzisiaj na opolski rynek na Motocyklowe Jajeczko.

Prasówka kwiecień Prudnik: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Prudnika. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Tradycja święcenia pokarmów wielkanocnych odbywa się zawsze w Wielką Sobotę. W tym dniu wierni idą do kościoła z koszyczkami po to, aby ksiądz pobłogosławił i poświęcił produkty, które w nich przynieśli. O której godzinie można pójść z święconką do opolskich parafii? Sprawdziliśmy godziny święconki w Opolu i w innych miastach w regionie.