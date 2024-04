Prasówka tygodniowa z 28.04.2024 w Prudniku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Niebezpieczne zjawiska atmosferyczne mogą wystąpić na Opolszczyźnie w czwartek (25.04) od południa do godzin wieczornych. Ostrzeżenie dotyczy 9 powiatów.

Prawie 3 tysiące wystawców przyjechało w miniony weekend (20-21 kwietnia) do pałacu w Mosznej na Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych. Ich pupile rywalizowały tam o miano najpiękniejszych w kilkunastu różnych kategoriach.

Jeszcze w zeszłym roku pisaliśmy, że dawne schronisko młodzieżowe w Wieszczynie koło Prudnika wyraźnie nie ma szczęścia. Dzierżawca miał bowiem ściągnąć turystów, a tylko narobił długów. Wygląda na to jednak, że szczęście uśmiechnęło się, bo nowy dzierżawca otworzył dworek dla turystów wraz z restauracją.

55 gramów różnych narkotyków znaleźli policjanci kryminalni z Prudnika w mieszkaniu mężczyzny, po którego przyszyli, żeby go odstawić do więzienia. Ma do odsiedzenia wcześniejszy wyrok za… narkotyki.

Na 23 gminy Opolszczyzny w 10 mieszkańcy wybrali kontynuację. Drugą turę wyborów kandydaci popierani przez Platformę Obywatelską wygrali w 4 gminach. Dwóch burmistrzów zdobyła Trzecia Droga. Burmistrz z PiS porządzi w jednej gminie. Śląscy Samorządowcy odpadli.