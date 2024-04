Tygodniowy przegląd prasy 14.04.2024: Prudnik, 7.04-13.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Prudnika

Zakończyło się głosowanie w wyborach samorządowych 2024. Z niecierpliwością czekamy na wyniki głosowania na burmistrza gm. Prudnik oraz do rady miasta. Na które osoby postawili mieszkańcy w obecnej kadencji i kto zdobył najwięcej głosów? Kiedy tylko PKW ogłosi oficjalne wyniki, zamieścimy je w tym artykule.

Znamy oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. Z danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą jasno wynika, kto uzyskał największe poparcie wyborców w powiecie prudnickim. Zobacz, kto otrzymał mandat do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3. Poznaj wyniki głosowania w wyborach samorządowych do rady powiatu.

Jezioro Otmuchowskie to najstarszy i najciekawszy sztuczny zbiornik retencyjny, który powstał na rzece Nysie Kłodzkiej. Piękny akwen od lat jest znany mieszkańcom i turystom odwiedzającym Otmuchów. Jednak teraz w jeziorze jest bardzo mało wody, więc takich widoków jeszcze nie było!

Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 12.04.2024 r.

W wyborach samorządowych 2024 wybraliśmy - lub jeszcze będziemy wybierać w II turze - między innymi wójtów i radnych gmin. Ustawa o samorządzie gminnym określa ich zadania i szereg wymogów. Jednym z nich jest złożenie oświadczenia majątkowego. Co trzeba w nim wpisać i co grozi za nieprawdziwe dane lub brak oświadczenia? Co dzieje się ze składanymi oświadczeniami? Mówi o tym ustawa.