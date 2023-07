Prasówka z czerwca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Prowadząca postępowanie w tej sprawie policja z Prudnika wstępnie wykluczyła, że do do śmierci 61–letniego mieszkańca gminy Prudnik mogły przyczynić się osoby trzecie.

Opolski sanepid zbadał wodę w 14 kąpieliskach na Opolszczyźnie i jest ona zdatna do kąpieli. Zobacz w galerii zdjęć, gdzie można się bezpiecznie kąpać w 2023 roku. Sprawdziliśmy, od kiedy do kiedy trwa sezon w opolskich kąpieliskach.

Artur Żmijewski jako reżyser podjął wyzwanie i wraca do filmowej historii Kargulów i Pawlaków. Dworzec kolejowy w Racławicach Śląskich będzie "grał" w scenach wywózek na Sybir i repatriacji na Ziemie Zachodnie. Podpatrywaliśmy dzisiaj (19.06) ekipę filmową podczas kręcenia zdjęć do filmu "Sami swoi. Początek".

Dziś prezentujemy galerię ze zdjęciami 37 kobiet poszukiwanych przez opolską policję m.in. za rozboje, oszustwa, kradzieże, handel narkotykami i inne przestępstwa. Jeśli wiesz, gdzie się ukrywają, zgłoś to natychmiast najbliższej jednostce policji. Uwaga! Za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi nawet do 5 lat więzienia.

Zbliżają się wakacje, a dni są coraz cieplejsze. To dobra okazja aby pomyśleć o wypoczynku nad wodą. Przygotowaliśmy listę kilkunastu kąpielisk i basenów na Opolszczyźnie, na które warto wybrać się w wolny dzień.

Kolumna maryjna w Głubczycach, skład drewna w Krapkowicach czy nyskie śródmieście z Bazyliką - to tylko niektóre z wyjątkowych zdjęć, jakie pozostały z przedwojennej Opolszczyzny. Obrazy z Narodowego Archiwum Cyfrowego zostały pokolorowane.

Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz sprzęt ogrodniczy, rolniczy i budowlany. Do tego dochodzą: drewno opałowe, instrumenty muzyczne, odzież czy obuwie. Sprawdź najlepsze okazje! Dane na 13.06.2023.

56-letni Jacek K., który w poniedziałek zamordował w Kluczborku 64-letniego właściciela agencji ubezpieczeniowej, został przesłuchany przez śledczych. Mężczyzna nie przyznał się do winy.

Odnawiają perełki architektoniczne Opolszczyzny, dbają o szczegóły i nawiązują do historii. Zależy im na zachowaniu dziedzictwa historycznego. Przywracają blask kamienicom, pałacom, kościołom. Marszałek województwa opolskiego wręczył nagrody „Zabytek na medal”.

Prezentujemy zdjęcia 23 maluszków, które w maju 2023 roku przyszły na świat w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia!

Traktory „po ołpie”, maszyny do roboty i na paradę przyjechały na zlot starych traktorów rolniczych Old Rol w Solcu w ginie Biała. To jedna taka parada na Opolszczyźnie. Przyciąga setki kolekcjonerów i widzów.