Prasówka tygodniowa z 17.03.2024 w Prudniku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

1 na 6 osób dorosłych w naszym kraju ma chore nerki. To prawie 5 mln Polaków, z których co roku umiera aż 80 tys. osób. Tymczasem większość nie jest świadoma tego, że ich nerki szwankują. Chorzy zwykle dowiadują się o tym, że nerki przestały działać, gdy potrzebne są już dializy lub przeszczep. Jak możemy przeciwdziałać temu problemowi?

W środę ( 13 marca) ruszyły prace ziemne związane z rekonstrukcją wagi miejskiej w podcieniu Domu Wagi Miejskiej w Nysie. Efekt finalny zobaczymy być może jeszcze przed świętami.

W tym roku Tour de Pologne zagości także w Otmuchowie. Choć wyścig będzie można w tej okolicy podziwiać po raz trzeci, pierwszy raz zostanie tutaj zorganizowana tzw. lotna premia, czyli miejsce, w którym pierwsi zawodnicy otrzymają punkty.

Do aktu wandalizmu doszło na terenie siłowni zewnętrznej w Jędrzychowie. Ktoś wysmarował margaryną znajdujące się na tam urządzenia. Wszystko nagrała kamera. Sołtys zagroził, że wyśle film na policję której, chyba że wandale zgłoszą się do niego by naprawić szkody. I właśnie to zrobili.