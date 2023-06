W centrum Nysy otwarto nowy lokal. W menu: taco, nachosy, tortolitos i inne smakołyki na bazie tortilli

W centrum Nysy otwarto nowy lokal. Lokal Western Tortilla znajduje się przy ul. Brackiej, tuż przy fontannie Trytona.

-Serwujemy produkty na bazie tortilli, dodatkowo taco, nachosy, tortolitos. Głównym składnikiem naszych tortilli jest panierowana polędwica – mówi Grzegorz Wojcieszek, właściciel lokalu.

Lokal Western Tortilla jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10 do 22 oraz w niedzielę od 12 do 22.

-Realizujemy tez zamówienia dowozem przez wszystkie portale - dodaje właściciel.

Przypomnijmy, że w najbliższym czasie na kulinarnej mapie Nysy pojawią się kolejne punkty.

W stolicy powiatu przybędą dwie pizzerie. Jedna już powstaje w lokalu przy ul. Emilii Gierczak, w sąsiedztwie centrum Korona. Powstaje tam lokal o nazwie Pizzarium, to przedłużenie marki, która od 7 lat działa w Prudniku. W ofercie znajdziemy kuchnię włoską, czyli pizzę, makarony, mięsa, ryby oraz dania regionalne.