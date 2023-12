Prasówka 10.12.2023 z całego tygodnia w Prudniku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Prudnik, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Znamy już kolor 2024 roku Pantone. To Peach Fuzz, który można przetłumaczyć jako „brzoskwiniowy meszek”. Ma on przypominać o tym, co jest ważne dla pełni życia: dobre zdrowie, wytrzymałość i siła, aby się nim cieszyć. Peach Fuzz ma zbliżać do siebie ludzi i sprawić, że będziemy empatyczni. Zobacz kolor roku 2024 według Instytutu Pantone.

Od najbliższej niedzieli (10 grudnia) zmienia się rozkład jazdy pociągów. Polregio oraz PKP Intercity przygotowali sporo zmian. Między innymi zmieniają się godziny przyjazdów i odjazdów pociągów, będą nowe połączenia, z Nysy nie dojedziemy już bezpośrednio do Wrocławia. Ale na tym nie koniec. Sprawdziliśmy najważniejsze zmiany.