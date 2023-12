Prasówka 3.12.2023 z całego tygodnia w Prudniku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Od piątku (1 grudnia) na Opolszczyźnie występują intensywne opady śniegu. Powoduje to utrudnienia komunikacyjne. Najtrudniej jest na południu regionu, ale wszystkie trasy są przejezdne. Na drogach cały czas pracują służby.

Gminy zrzeszone w spółce „SIM Opolskie Południe” poszukują chętnych do wynajmu mieszkań, które będą budowane w 10 miejscowościach. Prace mają ruszyć w przyszłym roku.

Tygodniowa prasówka 3.12.2023: 26.11-2.12.2023 Prudnik: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Prudniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Stroik świąteczny w wazonie to nie tylko piękna ozdoba, ale również doskonały sposób na dodanie bożonarodzeniowego klimatu do swojego mieszkania. Jeśli chcesz, możesz stworzyć go samodzielnie, używając łatwodostępnych materiałów i ozdób. Zobacz, jak w prosty sposób można pięknie udekorować świąteczny stół.