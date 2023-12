Tygodniowy przegląd prasy 31.12.2023: Prudnik, 24.12-30.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Prudnika

Przegląd tygodnia: Prudnik, 31.12.2023. 24.12 - 30.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Na drodze krajowej nr 45 na trasie z Opola do Kluczborka doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i skutera. Ranna kobieta w ciąży została zabrana do szpitala.

W opolskiej Stegu Arenie trwa turniej piłkarski dziewcząt Pajor & Tarczyńska Visa Winter Cup 2023. Organizatorzy przewidzieli atrakcje dla zawodników i kibiców. Wśród licytowanych gadżetów jest m.in. rakieta tenisowa Igi Świątek.

Sylwester zbliża się wielkimi krokami. Niektórzy spędzą go na balu, inni w klubach bądź restauracjach, a jeszcze kolejni na imprezie z rodziną lub przyjaciółmi organizowanej w domu. Nawet jeśli zdecydowałaś się na tę ostatnią opcję, nie oznacza to, że musisz rezygnować z elegancji i stylu. Zobacz stylizacyjne podpowiedzi oraz stroje gwiazd, które mogą stać się inspiracją na tę wyjątkową noc.