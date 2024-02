Przegląd prasy z tygodnia 11.02.2024. Co działo się w Prudniku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W piątek (9 lutego) ruszyły protesty rolników w całym kraju. Są spore utrudnienia w ruchu. Nyska policja podpowiada jak jeździć by ominąć blokady.

Opolanie mają mnóstwo rzeczy, które chcą oddać za darmo. Na popularnym portalu zakupowym olx.pl aktualnie wystawione jest ponad tysiąc przedmiotów, które każdy może otrzymać bezpłatnie w Opolu. Działania te wpisują się w ideę zero waste. Te najciekawsze z propozycji umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym. 10.02.2024

Około stu ciągników rolniczych blokowało dzisiaj dojazd do autostrady A4 i główne drogi w województwie opolskim. To protest przeciw polityce rolnej, jaką planują komisarze unijni.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Prudniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Można zaryzykować stwierdzenie, że Sanktuarium w Krośnie jest jednym z najbardziej unikalnych miejsc na Warmii, a i w Polsce nie znajdzie wielu konkurentów. Wieś leży parę kilometrów od Ornety, dojeżdżamy boczną drogą i nagle roztacza się przed nami widok niezwykły i zaskakujący. Drugiej tak wyeksponowanej perełki architektury, próżno szukać. W nieodległym Chwalęcinie znajdziemy podobną budowlę, ale tamtej brak perspektywy. Widoku na krośnieńską świątynię nic nie zakłóca, to ona dominuje krajobraz.

W Łączniku w gminie Biała odbędzie się 6-dniowy odpust ku czci św. Walentego. Męczennik z Włoch jest nie tylko patronem zakochanych. W Łączniku za jego wstawiennictwem modlą się także młodzi, matki oczekujące dziecka, chorzy i cierpiący oraz strażacy. W parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Łączniku znajdują się relikwie św. Walentego pozyskane z jego grobu we Włoszech.

W piątek zaczyna się dziesięć dni blokad i protestów rolniczych, na drogach całego województwa opolskiego. Utrudnienia będą duże. Rolnicy chcą nawet wyjechać na autostradę A4 i zablokować dojazdy do autostrady. Wojewoda Monika Jurek jest temu przeciwna.

Co to była za impreza! W Domu Kultury w Ozimku odbył się Babski Comber 2024. Tematem zabawy byli muzyczni idole. Uczestniczki wyglądały olśniewająco!

Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

30 tysięcy złotych nagrody za pomoc w odzyskaniu skradzionego ciągnika rolniczego z przyczepą. Tyle zadeklarował poszkodowany właściciel pojazdu.

Blunt bob to fryzura dla każdej z was. Najważniejsze w niej jest odpowiednie cięcie. To właśnie dzięki niemu można wyrównać proporcje twarzy i sprawić, że włosów będzie się wydawało więcej. Jest również łatwa w stylizacji i rewelacyjnie wygląda z przedziałkiem na środku. Fanką tej fryzury jest Małgorzata Foremniak.