Przegląd prasy z grudnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Prudniku?

Sylwester to ostatni dzień, aby ustanowić swój roczny rekord biegowy za 2023 rok. Z tej okazji postanowiło wziąć udział ponad 250 biegaczy z naszego regionu. W ostatni dzień 2023 roku w samo południe na opolskiej wyspie Bolko odbył się bieg III Szybka Piątka Jurka Siemaszki.

Szopki bożonarodzeniowe mają przybliżać nam okoliczności narodzin Jezusa w Betlejem. Na Opolszczyźnie stajenki z żywymi zwierzętami ponownie zobaczymy m.in. w Białej i Podlesiu. W świątecznym czasie warto wstąpić również do jednego z kościołów franciszkanów. To założyciel ich zakonu święty Franciszek 800 lat temu stworzył we włoskim Greccio pierwszą żywą szopkę.