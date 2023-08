Przegląd prasy z tygodnia 6.08.2023. Co działo się w Prudniku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Ci ludzie zostali przyłapani przez ukryte kamery. Sprawdziliśmy, co do tej pory zostało uwiecznione na ulicach Opola, Kędzierzyna-Koźla, Nysy i innych. Oglądacie na własną odpowiedzialność.

Budowa kanalizacji w Szybowicach pod Prudnikiem pogrążyła finansowo gminną spółkę komunalną. Prace były o 6 milionów droższe, niż to zakładano.

W sierpniu często okazuje się, że na balkonie trzeba dosadzić jakieś kwiaty. W tym miesiącu wybór roślin jest wprawdzie nieco ograniczony, ale to nie znaczy, że nie ma żadnych możliwości. Jeśli kwiaty na twoim balkonie przestały wyglądać dobrze albo dopiero teraz masz czas, żeby go ukwiecić, sprawdź, jakie kwiaty posadzić w sierpniu.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Prudniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Z prudnickiego szpitala odszedł znany lekarz, ordynator ginekologii. Po 3,5 roku istnienia przyszłość oddziału stanęła pod znakiem zapytania.

Niezwykłe miejsce, niezwykły nastrój, niezwykła muzyka. W piątek i sobotę (4–5 sierpnia) w Prudniku będzie królować jazz w najlepszym wydaniu. Zagra całe miasto.

Do powiatu prudnickiego trafią dwa busy przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacji. W całym województwie opolskim PFRON dofinansuje w tym roku zakup kilkunastu takich pojazdów.

Sierpniowa lista koncertów i występów zaplanowanych w naszym regionie nie jest zbyt długa. Jeszcze przynajmniej miesiąc poczekać musimy na cotygodniowe koncerty w Filharmonii Opolskiej czy na jesienne trasy koncertowe promujące nowe albumy znanych artystów. Mimo wszystko udało nam się przygotować listę sierpniowych widowisk, na które naszym zdaniem warto się wybrać. Do tradycyjnej listy koncertów tym razem dołączyliśmy też występy stand-up.