Prasówka z lipca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Prudniku? Bądź na bieżąco

Samochody używane obecnie sprzedają się szybciej niż przez pandemią. W czerwcu 2023 roku średni wiek samochodu używanego sprzedawanego w naszym kraju wynosił 12 lat, a do sprzedaży trafiło 194 410 takich aut. Co odpowiada za ten trend? Problemy zakupem nowego auta z salonu!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Prudnika. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Sezon wakacyjny w pełni, a słońca nie brakuje. Ci, co wyjechali na urlopy, korzystają z ofert biur podróży na wczasach all inclusive, wypoczywając w modnych nadmorskich kurortach. Inni wybrali jeziora, jeszcze inni spacerują po górach. Zobaczcie, co robili w wakacje nasi pradziadkowie, dziadkowie i rodzice. Wakacje w czasach PRL-u i zaraz po nim.

Master Truck Show w Polskiej nowej Wsi pod Opolem to największa impreza motoryzacyjna w tej części świata. W tym roku można było podziwiać blisko 1000 stuningowanych samochodów ciężarowych i ciekawych samochodów zabytkowych. Były też pojazdy amerykańskie, specjalistyczne i motocykle.