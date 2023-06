Przegląd prasy z tygodnia 25.06.2023. Co działo się w Prudniku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Opolski sanepid zbadał wodę w 14 kąpieliskach na Opolszczyźnie i jest ona zdatna do kąpieli. Zobacz w galerii zdjęć, gdzie można się bezpiecznie kąpać w 2023 roku. Sprawdziliśmy, od kiedy do kiedy trwa sezon w opolskich kąpieliskach.

34-letnia kobieta i jej 39-letni kochanek zostali zatrzymani przez opolską policję. To oni są bohaterami filmu, który trafił do internetu. Na filmie nagrano ich, jak uprawiają seks w miejscu publicznym: na murach obronnych, tuż obok opolskiej katedry.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nysie poszukują zaginionych nieletnich, którzy oddalili się z rodziny i do chwili obecnej nie powrócili oraz nie nawiązali żadnego kontaktu. Osoby nieletnie mogą przebywać razem.

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych, na weterynaryjnych portalach, ale także w radiu i prasie pojawiają się liczne informacje o tajemniczej i groźnej chorobie, na którą mają zapadać koty. Czy jest się czego bać? Lekarze weterynarii i osoby pracujące ze zwierzętami apelują o rozsądek.

Srebrna góra to magiczne i piękne miejsce na Dolnym Śląsku. Skrywa o wiele więcej niż słynną twierdzę, a tamtejsze widoki należą do najbardziej spektakularnych w regionie. Co ciekawe, miejscowość klimatem przypomina niejedno włoskie miasteczko – to świetny kierunek na weekendową wycieczkę i dłuższy urlop.