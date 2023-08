Przegląd prasy z tygodnia 13.08.2023. Co działo się w Prudniku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Letnie okienko transferowe trwa w najlepsze. Prezentujemy wam transfery, do jakich doszło dotychczas w klubach występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Nadal będzie ono na bieżąco aktualizowane.

Od 12 do 15 sierpnia w różnych miastach województwa opolskiego odbywać się będą pikniki wojskowe „Silna Biało-Czerwona”.

Nadzór budowlany w kilka dni doprowadził do rozbiórki ściany stodoły, grożącej zawaleniem. Interweniujący mieszkańcy Racławic Śląskich są za to wdzięczni.

Sprawdziliśmy, jakie są najtańsze samochody używane w województwie opolskim. Wystarczy nawet 1200 zł, żeby kupić samochód na chodzie. Nie jest to wprawdzie auto, które „Niemiec płakał, jak sprzedawał", ale jeździć tym można. Zobaczcie najtańsze oferty samochodów do sprzedaży w Opolu i w regionie.

Już za kilka dni opolanie z całej diecezji wyruszą na pielgrzymie szlaki. W niedzielę (13 sierpnia) wyjdą uczestnicy pierwszego strumienia - nyskiego. Jeszcze nie jest za późno, aby dołączyć do jasnogórskich rekolekcji w drodze.

Centralny, cyfrowy rejestr wszystkich grobów, pochówków i kremacji dostępny dla każdego. Taki plan ma rząd. Ludzie z branży pogrzebowej komentują, że to dobry i potrzebny pomysł. Jest jednak problem - kto za to zapłaci. I kiedy uda się to wprowadzić w życie?