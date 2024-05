Prasówka z kwietnia 2024. Sprawdź, co działo się w Prudniku. Czy jesteś na bieżąco?

Zwierzęta w województwie opolskim szukająś nowych domów. To nie tylko psy i koty, ale także świnki morskie, króliki, chomiki, ryby. Jest też koszatniczka, papuga, a nawet ogromny ślimak afrykański! Ich dotychczasowi właściciele często decydują się na umieszczenie informacji na popularnym portalu OLX.pl. Wybrane propozycje umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest skopiowaną nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Prudnika. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To piękne jezioro na Opolszczyźnie od lat jest znane mieszkańcom i turystom odwiedzającym Otmuchów. Teraz w Jeziorze Otmuchowskim jest bardzo mało wody, więc takich widoków jeszcze nie było. Sami zobaczcie na zdjęciach.

Jeszcze w zeszłym roku pisaliśmy, że dawne schronisko młodzieżowe w Wieszczynie koło Prudnika wyraźnie nie ma szczęścia. Dzierżawca miał bowiem ściągnąć turystów, a tylko narobił długów. Wygląda na to jednak, że szczęście uśmiechnęło się, bo nowy dzierżawca otworzył dworek dla turystów wraz z restauracją.

Prawie 3 tysiące wystawców przyjechało w miniony weekend (20-21 kwietnia) do pałacu w Mosznej na Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych. Ich pupile rywalizowały tam o miano najpiękniejszych w kilkunastu różnych kategoriach.

Młody mężczyzna z Prudnika wyjechał do Niemiec, powinien być w Monachium. Bliscy nie mają z nim żadnego kontaktu.

Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 16.04.2024 r.

Prudniccy kryminalni zatrzymali trzech mieszkańców powiatu podejrzanych o przestępczość narkotykową. W mieszkaniu należącym do 26- i 54-latka śledczy znaleźli i zabezpieczyli amfetaminę, tabletki ekstazy oraz marihuanę. Trzeci z mężczyzn wpadł na gorącym uczynku w momencie, kiedy sprzedawał narkotyki.

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. Jak rozłożyły się głosy mieszkańców powiatu prudnickiego? Jakie wyniki uzyskali poszczególni kandydaci? Zobacz, kto otrzymał mandat do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3.

Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też ładowarki, pojazdy specjalistyczne a nawet łodzie motorowe oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Do kupienia jest nawet cała siłownia. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 16.04.2021 r.

W wyborach samorządowych 2024 wybraliśmy - lub jeszcze będziemy wybierać w II turze - między innymi wójtów i radnych gmin. Ustawa o samorządzie gminnym określa ich zadania i szereg wymogów. Jednym z nich jest złożenie oświadczenia majątkowego. Co trzeba w nim wpisać i co grozi za nieprawdziwe dane lub brak oświadczenia? Co dzieje się ze składanymi oświadczeniami? Mówi o tym ustawa.