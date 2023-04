Prasówka tygodniowa z 9.04.2023 w Prudniku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Prezentujemy zdjęcia kilkudziesięciu osób, które policja poszukuje za kradzieże, włamania czy przywłaszczenie cudzego mienia. Jeśli kogoś rozpoznajesz, skontaktuj się z mundurowymi. Numery telefonów i adresy e-mail można znaleźć pod każdym zdjęciem poszukiwanego.

Urząd marszałkowski województwa opolskiego chce poprawić bezpieczeństwo przy przejściach dla pieszych. Zgłaszać może się każda gmina.

Majówka 2023 zbliża się wielkimi krokami. Gdzie się wybrać, by wypocząć bez przepłacania? Sprawdziliśmy, gdzie obecnie można najtaniej zarezerwować urlop all inclusive w słońcu i cieple na długi weekend majowy. Polskie biura podróży organizują wycieczki m.in. do Grecji czy Turcji w przystępnych cenach. Przekonajcie się, gdzie wypoczynek all inclusive na majówkę 2023 jest najtańszy.