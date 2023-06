Prasówka 4.06.2023 z całego tygodnia w Prudniku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Prudnik, 4.06.2023. 28.05 - 3.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Do niedzieli (4 czerwca) do godziny 17:00 w hali sportowej Obuwnik przy ul. Łuczniczej w Prudniku można podziwiać i kupować najpiękniejsze wyroby polskiego rękodzieła artystycznego. Trwa tam 24. Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego. W tym miejscu co rok pojawia się coś wyjątkowego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce w gminie Prudnik wygrał konkurs Tauronu i otrzymał 100 tysięcy złotych w programie Zielone Laboratoria Taurona. Na prawie 240 szkół z południowej Polski dofinansowanie dostaną cztery placówki i tylko jedna z Opolszczyzny.