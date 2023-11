Prasówka z całego tygodnia 26.11.2023 w Prudniku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Prudnik, 26.11.2023. 19.11 - 25.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Ostrzeżenie wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu zapowiada oblodzenie 1 stopnia we wszystkich powiatach województwa opolskiego. IMGW zachęca do zachowania ostrożności na świeżym powietrzu.

To skrzyżowanie w Pokrzywnej zna większość mieszkańców Opolszczyzny, odwiedzających turystycznie nasze góry. Mało kto zdaje sobie sprawę, jak skomplikowana może być jego przebudowa.

Agatę Kornhauser-Dudę najczęściej można zobaczyć w garniturach i sukienkach. Tym razem pierwsza dama postawiła na oryginalny projekt, który łączy te dwie części kobiecej garderoby. Na obchodach 105. rocznicy powołania Straży Ochrony Kolei pojawiła się w ciekawej stylizacji. Kreacja to propozycja jednej z ulubionych projektantek prezydentowej – Władysławy Frączek.