Przegląd tygodnia z 8.10.2023 w Prudniku. Najważniejsze wydarzenia od 1.10 do 7.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 6.10.2023 r.

Do zdarzenia doszło w sobotę (7 października) o godzinie 11.00. Według naszych informacji, nikt nie został ranny.

„Coś się ruszyło” – informują opolscy grzybiarze, którzy w różnych miejscach Opolszczyzny znajdują grzyby, często bardzo dorodne okazy. Gdzie na grzyby wybrać się na początku października 2023? Ozimek, Smolarnia, Zawadzkie, Kędzierzyn-Koźle, Suchy Bór, Wójcice, Ujazd, Pokrzywna, Dobrzeń, Krapkowice, Osiek to niektóre miejscowości, w okolicy których amatorzy grzybobrania odbyli udany „łowy”. W galerii znajdziecie najciekawsze zdjęcia z facebook’owej grupy „Grzyby na Opolszczyźnie” z ostatnich 4 dni.

Kobiety i mężczyźni różnią się w wielu aspektach, a humor zawsze tkwi w tych subtelnych różnicach. Na przykład, mężczyźni nie potrafią znaleźć niczego w lodówce. Kobiety za to wpakowują do swojej torebki wszystko, co tylko możliwe! W najszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o kobietach.

Witold Isalski, inżynier budownictwa z Prudnika z wieloletnim doświadczeniem, pokieruje gminą spółką, która zarządza i buduje mieszkania.

Gmina Prudnik ogłosiła kolejny przetarg na wydzierżawienie budynku byłego schroniska młodzieżowego w Wieszczynie, w Górach Opawskich. Obiekt wyraźnie nie ma szczęścia.