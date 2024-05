Przegląd prasy z tygodnia 26.05.2024. Co działo się w Prudniku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Od Jarmarku Produktów Lokalnych rozpoczęły się Dni Nysy. Święto Miasta potrwa do niedzieli, a w tym roku mieszkańcy będą bawili się w dwóch lokalizacjach: w Rynku i pod Halą Nysa. Muzyczne gwizdy to: Horyzont, Elektryczne Gitary, Patrycja Markowska i Margaret.

Tygodniowa prasówka 26.05.2024: 19.05-25.05.2024 Prudnik: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Prudniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nominowani do tytułu Osobowość Roku 2023 to wyjątkowi liderzy. To osoby, które swoim zaangażowaniem i sukcesami wyróżniają się na tle społeczności. Ich praca na rzecz lokalnych środowisk zdobyła uznanie nie tylko mieszkańców, ale również naszej redakcji.