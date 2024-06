Prasówka 2.06.2024 z całego tygodnia w Prudniku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W sobotę, na jednej z opolskich kamienic przy ul. Oleskiej, odsłonięto mural przedstawiający postać Michała Bajora - wybitnego piosenkarza i aktora, który od dziecka dorastał w atmosferze festiwali i teatru. Mural, którego autorką jest Natalia Rak, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zdobi teraz centrum miasta, będąc hołdem dla artysty, który przez lata przyczynił się do rozwoju polskiej kultury.

Parasole, peleryny, kurtki z kapturem, solidne turystyczne buty. To główny elementy wyposażenia uczestników tegorocznego, 42 Rajdu Malucha w Prudniku. Organizatorzy sprzedali 1,2 tysiąca wejściówek.

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma swój charakterystyczny przebieg w postaci procesji ulicami miast i wsi. Uczestnicy zatrzymują się przy 4 ołtarzach ustawionych na wyznaczonej trasie. Dlaczego jest ich akurat tyle, a nie np. 3, nawiązując do Trójcy Świętej albo 12 - przywołując apostołów? Poznaj odpowiedź.

Jednym z najbardziej oczekiwanych momentów festiwalu będzie tradycyjne odsłonięcie nowych gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Ta wyjątkowa ceremonia to hołd dla wybitnych artystów, którzy swoją twórczością i talentem przyczynili się do rozwoju polskiej muzyki.

Już od 29 maja miłośnicy wykwintnej kuchni i niezapomnianych wrażeń mają okazję uczestniczyć w wydarzeniu, które podnosi poprzeczkę gastronomicznych doznań. „Dinner in the Sky – Kolacja ponad szczytami gór” to unikatowa okazja na przeżycie niezwykłej uczty w jeszcze bardziej niezwykłym otoczeniu.

Sieci handlowe prześcigają się w promocjach i specjalnych ofertach z okazji Dnia Dziecka 2024. W tym tygodniu kupimy między innymi zabawki z dużymi upustami. Co proponują Biedronka, Lidl i Pepco na 1 czerwca?