Prasówka z całego tygodnia 9.07.2023 w Prudniku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Znamy wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Matury odbyły się w dwóch formułach - inne arkusze do rozwiązania otrzymali absolwenci 4-letnich liceów ogólnokształcących, inne absolwenci 4-letnich techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia. Sprawdziliśmy, jak poradzili sobie opolscy maturzyści na tle rówieśników z całego kraju.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie dotyczące upałów na terenie województwa opolskiego. Przez cały weekend planowany jest upał dochodzący nawet do 33 stopni.

Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak rozważa możliwość wprowadzenia nocnej prohibicji. To ma być skuteczna metoda ograniczenia liczby przestępstw i wykroczeń, popełnianych po alkoholu. Są one szczególnie uciążliwe dla otoczenia.

Paweł Rubiński jest od 3 lipca nowym prezesem Prudnickiego Centrum Medycznego czyli szpitala powiatowego w Prudniku. Wcześniej był menadżerem w firmach branży spożywczej.

Od popołudnia aż do wieczora przez Opolszczyznę przetaczały się burze z silnymi opadami deszczu. Wiele ulic i piwnic zostało zalanych. W Opolu doszło do zawalenia się budynku. Nieprzejezdny jest przejazd ulicą Wojska Polskiego pod wiaduktem kolejowym. 222 strażaków walczyło do wieczora ze skutkami burzy w całym województwie opolskim.

W Otmuchowie zakończyło się Lato Kwiatów. Impreza przyciągnęła do miasta tłumy. Zobacz galerię z tego wydarzenia i znajdź się na zdjęciach.