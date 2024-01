Prasówka z całego tygodnia 28.01.2024 w Prudniku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Prudnik, 28.01.2024. 21.01 - 27.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W zwanej "Śląskim Rzymem" Nysie wykonano przed wojną mnóstwo zdjęć. Bogate dziedzictwo tego okresu można podziwiać m.in.: na fotografiach z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Znacznie mniej jest kadrów z czasów powojennych, te które udaje się odnaleźć są naprawdę wyjątkowe.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński po 5 kadencjach nie będzie ubiegał się o najwyższy fotel w mieście. Do wyborczej rywalizacji staną tam dwie osoby powiązane z Platformą Obywatelską.

Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku, do jakiego doszło w środę (24 stycznia) wieczorem na drodze krajowej z Nysy do Opola w rejonie wiosek Wierzbięcice i Piorunkowice.