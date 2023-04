Prasówka tygodniowa z 30.04.2023 w Prudniku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Lenovo Tab P11 Plus TB-J616F - 11" - 6/128GB - Wi-Fi - platinum grey

Tygodniowa prasówka 30.04.2023: 23.04-29.04.2023 Prudnik: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Prudniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Skalniak to atrakcyjny i popularny element ogrodu. Można go zbudować samodzielnie, ale trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy, związanych z konstrukcją. Inaczej nasz skalny ogródek nie będzie ani trwały, ani ładny. Radzimy, jak zbudować skalniak w ogrodzie, by był na lata i wyglądał pięknie.