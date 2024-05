Prasówka z Prudnika 11.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Ponad 300 osób z różnych miejscowości Opolszczyzny przyjechało do Głogówka na Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Bawili się na dziedzińcu zabytkowego zamku.

Pogoda jest coraz piękniejsza dlatego warto wybrać się na wycieczkę. Do tej pory na szybkie wypady w góry mieszkańcy regionu najczęściej wybierali najwyższy szczyt naszego województwa, czyli Biskupią Kopę. W ostatnim czasie na popularności zyskuje jednak inna góra znajdująca się co prawda w innym województwie, ale w odległości niemal identycznej co kultowa Kopa.