Prasówka tygodniowa z 15.10.2023 w Prudniku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Prudnik, 15.10.2023. 8.10 - 14.10.2023: top 3 artykuły

📢 Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te wyjątkowe kompozycje na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby. 📢 Wypadek motocyklisty na DW 463 w Antoniowie. Obrażenia odniosła jego pasażerka Motocyklista zahaczył kołem o pobocze, stracił panowanie nad maszyną i przewrócił się. Obrażeń doznała jego pasażerka.

📢 Wypadek w Opolu. Kierowca seata stracił panowanie nad kierownicą i wjechał w budynek w Opolu Kierowca seata leona jechał ulicą Parkową w Opolu. W pewnym momencie stracił panowanie nad autem i wjechał w ogrodzenie domu i uderzył w drzewo.

📢 Wypadek w Opolu. Kierowca seata stracił panowanie nad kierownicą i wjechał w budynek w Opolu Kierowca seata leona jechał ulicą Parkową w Opolu. W pewnym momencie stracił panowanie nad autem i wjechał w ogrodzenie domu i uderzył w drzewo.

Tygodniowa prasówka 15.10.2023: 8.10-14.10.2023 Prudnik: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Prudniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Poważny wypadek w Makowicach. 26-letni kierowca skody uderzył w drzewo. Do szpitala zabrało go Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 26-letni kierowca skody doznał poważnych obrażeń po uderzeniu samochodem w drzewo. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do szpitala. 📢 Wielka sprawa w małej Lubrzy. Rusza budowa nowoczesnego przedszkola. Pierwsza po wojnie taka inwestycja w gminie Bez rządowego wsparcia gminy nie byłoby stać na taki wydatek – komentuje wójt Lubrzy w powiecie prudnickim Mariusz Kozaczek. Dziś podpisał umowę na budowę nowoczesnego przedszkola za 7 milionów złotych.

📢 5 zawodów w IT bez konieczności programowania. Fajna praca w IT bez studiów informatycznych? To możliwe Branża IT nieustannie ewoluuje otwierając drzwi do różnorodnych ścieżek kariery, które niekoniecznie wymagają umiejętności programowania ani wykształcenia informatycznego. Przemiany te są napędzane przez wiele czynników zaczynając od globalizacji przez pracę zdalną, różnorodne wymagania rynkowe w zakresie technologii, po powstawanie nowych zawodów, jak „scrum master” czy „trener umiejętności miękkich”. Prezentujemy 5 zawodów w potrzebnych w IT, które nie wymagają napisania ani jednej linijki kodu. 📢 Ostatni taki sondaż przed wyborami: PiS na prowadzeniu, Trzecia Droga w Sejmie Na trzy dni przed wyborami największym poparciem wyborców cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. Szanse na wejście do Sejmu ma jeszcze pięć ugrupowań – wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF.

📢 PRAWDZIE hity ze sprawdzianów i prac domowych. Uczniowie kontra nauczyciele! Riposty z kartkówek uczniów z piekła rodem Wojna uczniowie - nauczyciele wznowiona. A jest o co! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Młodzi ludzie uciekali się do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Premier Mateusz Morawiecki przypomniał czasy rządów Donalda Tuska. Nawiązał do tytułu znanego filmu – Polska czasów Tuska to nie był kraj dla rodzin, to nie był kraj dla młodych ludzi, a już w szczególności to nie był kraj dla starszych ludzi – powiedział w Szczytnikach (woj. wielkopolskie) premier Mateusz Morawiecki.