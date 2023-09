Prasówka 3.09.2023 z całego tygodnia w Prudniku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

34-letnia Krystyna Sz. została dzisiaj (31 sierpnia) doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Opolu. Usłyszała zarzut podwójnego zabójstwa dwojga swoich dwojga dzieci: 4-letniej córeczki i 3-letniego synka. Grozi jej kara dożywocia.

Gazetki szkolne od lat zdobią ściany klas i korytarze placówek, stanowiąc integralną część tego szkolnego krajobrazu. Często powstają dzięki współpracy nauczycieli i uczniów, a także kreatywności samych dzieci. Jeśli zastanawiasz się, jak stworzyć efektowną gazetkę, oto kilka pomysłów. Zobacz 9 propozycji, po kilka dla różnych grup wiekowych. Przekonaj się, jak zaangażować dzieci do tworzenia gazetek ściennych.

„Bezpieczna doga do szkoły” to nazwa konkursu skierowanego do uczniów opolskich szkół podstawowych. Zadaniem młodych Opolan jest przygotowanie minutowego filmu przypominającego zasady poruszania się po drogach.

We wtorek (29 sierpnia) 200 nauczycieli z całej Opolszczyzny odebrało akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość zorganizowano w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

4-letnia dziewczynka i 3-letni chłopiec zostali znalezieni w mieszkaniu na osiedlu w Opolu-Czarnowąsach. Wiadomo już, że dzieci zostały zamordowane!

We wtorek (29 sierpnia) do godz. 13.00 na sieci kolejowej odnotowano nieuprawnione użycie sygnału radio-stop w kilku regionach Polski. Obok województw łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego, incydenty wystąpiły również w Opolskiem.