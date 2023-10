Przedszkola w Prudniku w roku szkolnym 2024/2025. Zobacz, gdzie możesz je znaleźć

W jakim wieku możesz zapisać dziecko do przedszkola?

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Prudniku?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli trwają zwykle w pierwszym kwartale roku , w lutym i marcu. Jest to uzależnione od danej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne posiadają różne zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie ustalane są odgórnie i zapisane w ustawie, natomiast te drugie ustalają zasady samodzielnie i w każdym z nich mogą być odmienne.

Jak wygląda rekrutacja i gdzie możesz znaleźć informacje o tym?

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Prudniku?

Nauka w przedszkolu jest bardzo istotna w rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, dziecko uczęszczając do przedszkola nabiera umiejętności funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w obszarze społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.