Prasówka 29.06.2024 Prudnik. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Prudnika

Są wstępne ustalenia policji w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło we wtorek (26 czerwca) na drodze krajowej nr 46 pomiędzy Paczkowem a Złotym Stokiem. W wyniku tego zdarzenia zginęła jedna osoba, w pięć osób ( w tym trójka dzieci) trafiła do szpitala.

Naukowcy z muzeum powiatowego ciągle znajdują przedmioty, które odkrywają kuluary życia codziennego w przedwojennej Nysie. Jakiś czas temu podczas badań archeologicznych, w piwnicach dawnych zabudowań, udało się odnaleźć m.in.: flakon po legendarnych perfumach Chanel nr 5. Teraz w ręce naukowców wpadł kolejny kultowy przedmiot.