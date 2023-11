Zaparz i pij. Po 3 dniach kaszel i ból gardła zniknie. Działa silniej niż syrop z apteki. Poznaj szybki przepis na syrop z liści laurowych

Przeciwwskazania do stosowania syropu z wawrzynu

Na co pomaga liść laurowy? To nie tylko przyprawa, ale też lek

Liść laurowy jest uznawany jedynie za przyprawę do zupy czy sosu. Jednak tak go traktując nie wykorzystujemy w pełni jego potencjału, ponieważ ma on o wiele szersze zastosowanie.

Zamiast kupować kolejny drogi syrop z apteki na kaszel i gardło wypróbuj domowy i tani lek, który zrobisz z przyprawy do zupy. seb_ra/gettyimages.com, freepik.com

Przyprawa zwana również liściem bobkowym lub bobkowym zielem to część drzewa laurowego, inaczej wawrzynu (Laurus nobilis). Liść laurowy zawiera w swoim składzie m.in. witaminy C, A i z grupy B, a także żelazo, magnez, wapń, potas, olejki eteryczne, flawonoidy, pektyny, garbniki, lignany. Składniki te sprawiają, że posiada on wiele cennych właściwości leczniczych m.in.: