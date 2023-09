Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w Prudniku

adres: Niemysłowice 131a, 48-200 Niemysłowice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Podgórna 5, 48-200 Prudnik numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Mickiewicza 1, 48-200 Prudnik numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Zobacz nasz poradnik wyborczy

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Co trzeba zrobić, kiedy chcemy głosować poza miejscem zameldowania?

Aby zagłosować w innym miejscu niż miejsce zameldowania trzeba wcześniej uzyskać wpis do rejestru wyborców albo przedstawić zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoba zameldowana z góry jest wpisywana do rejestru. Taki rejestr ma charakter stały, co oznacza, że nie tworzy się go na potrzeby przeprowadzenia konkretnych wyborów. Składa się z dwóch części: