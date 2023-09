Wybory 2023 - gdzie głosować w Głogówku? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Batorego 10, 48-250 Głogówek numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: al. Lipowa 6B, 48-250 Głogówek numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Sudecka 27, 48-250 Stare Kotkowice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Biedrzychowice 110, 48-250 Biedrzychowice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Winiary 1, 48-250 Głogówek numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Wierzch 107, 48-250 Wierzch numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Dzierżysławice 21, 48-250 Dzierżysławice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Szonów 33, 48-250 Szonów numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Kazimierz 99, 48-250 Kazimierz numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Golczowice 2, 48-250 Golczowice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Zwycięstwa 21, 48-250 Racławice Śląskie numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Kozielska 6, 48-250 Twardawa numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Kierpień 80A, 48-250 Kierpień numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Mionów 23A, 48-250 Mionów numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Głubczycka 45A, 48-250 Głogówek numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Wróblin 47a, 48-250 Wróblin numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Mochów 84, 48-250 Mochów numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Rzepcze 19, 48-250 Rzepcze numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

