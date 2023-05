Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Prudniku. Które miejsca są polecane w maju 2023?

Historia lodów

Już w starożytnych Chinach wspominano o deserach z mleka, owoców i lodu. Tym wymyślnym rarytasem zajadali się też wybrańcy zamieszkujący starożytną Grecję i Rzym. Był to posiłek unikatowy, w formie dzisiejszego sorbetu i niezbyt prosty w wykonaniu ze względu na konieczność sprowadzania lodu z wysokich partii górskich.

W Polsce większą popularność lody zdobyły w dwudziestoleciu międzywojennym. Były one sprzedawane ze specjalnych wózków na ulicach Lwowa, Krakowa, Warszawy pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Powstawały także lodziarnie, do których tłumnie ustawiały się kolejki.

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na szerszą skalę. Rzemieślnicy Przyrządzali je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Serwowano je na waflach lub andrutach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Prudniku otwierano w centrum i przy najbardziej ruchliwych ulicach. Lody można było dostać tylko latem, dlatego był to deser, na który czekano cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.