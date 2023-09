Ścieżki rowerowe do 66 km od Prudnika. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 23 - 24 września?

Rozważasz trasę rowerową w pobliżu Prudnika? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 66 km od Prudnika. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Prudnika warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe z Prudnika

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Prudnika, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Dobrzeń - Większyce - Dobrzeń Stopień trudności: 2.0

Dystans: 172,39 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 202 m

Suma podjazdów: 3 018 m

Suma zjazdów: 3 030 m Trasę dla rowerzystów z Prudnika poleca Piast Piękna pogoda zmobilizowała mnie do wyprawy która ze względu na dystans zalicza się do tras trudnych.Celem był neogotycki pałac z 1871 roku w Większycach. W chwili obecnej jest on własnością prywatną i mieści się w nim restauracja.Trasa piękna z wieloma ciekawymi miejscami że wspomnę tylko o paru do których polecam się wybrać,to jest Kamień Śląski - zespół pałacowy i folwarczny z XVII/XVIII w,tor Silesia Ring to nowoczesny obiekt powstały w 2016 roku na terenie lotniska w Kamieniu Śląskim,wioska indiańska i przystań kajakowa w Staniszczach Małych ,Dino Park w Krasiejowie oraz jeziora Turawskie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Nowolesie, Zimnodół , Gębczyce, Chociwel, Jaksin, Brożec, Jegłowa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 62,12 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 229 m

Suma podjazdów: 545 m

Suma zjazdów: 530 m Rowerzystom z Prudnika trasę poleca Januszek_44 Auto pozostawiam na parkingu bezpłatnym przy rondzie Sybiraków . Może niezbyt szczęśliwe miejsce ale punkt całkiem dobry. Ruszam w stronę Białego Kościoła . Te 20 km to najtrudniejszy dziś odcinek trasy . Pierwszy krzyż w Nowolesiu wmurowany w mur kościelny . Od tej pory trasa bardziej MTB , Kolejny krzyż między dwoma dębami w Zimnodole . Wygląda jakby był odlany z cementu . Teraz już poszukuje tzw. "cygańskiego krzyża " . Znajduje go w sercu Gór Strzelińskich na czerwonym szlaku PTTK z Gromnika do Strzelina. Krzyż bardzo dobrze oznaczony . Najtrudniej było tam dojechać przedzierając się przez krzaki . Po drodze odwiedzam wieżę na górze Gromnik . Teraz krzyż w Jeglowej , wmurowany w mur przykościelny , trudno go dostrzec . Krzyż w Chociwelu stoi przy drodze , a obok niego pozostałość kolejnego , zarośniętego trawą . Brożec , tutaj wielki krzyż przed murem kościelnym i kolejne trzy stanowiące fragment chodnika . Teraz już Jaksin w kierunku Borka Strzeleckiego i trzy stojące przy drodze monolityczne krzyże .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: z Opola do domku przez Górę Św. Anny Stopień trudności: 1.0

Dystans: 106,35 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 320 m

Suma podjazdów: 1 584 m

Suma zjazdów: 1 487 m Rowerzystom z Prudnika trasę poleca Lukas

Dziś to wyszedł szybki i niezły spontan, obudziłem się rano i po spojrzeniu za okno i stwierdzeniu, że pogoda się klaruje na fajny dzień, usiadłem do kompa i popatrzyłem na rozkład jazdy pociągów do Opola, no i znalazłem 8:08 odjazd z Rybnika, a wstałem o 7:25, żeby było śmieszniej ;), więc ruchy z rana dostałem dość duże, wszystko spakowane, rower sprawny no i ruszamy o 7:55 na PKP, kupujemy bilet i jedziemy cugiem do Opola, aby potem pokręcić do domku...

Na początku już się można zdenerwować siadając do pociągu, gdzie człowiek płacie 9 zita za przewóz roweru, a tu wagon z przedziałami i trzymać go trzeba w przedsionku, obok WC, gdzie ciągle ktoś wchodzi i wychodzi, żałosne, samo wejście do tego wagonu niby przeznaczonego do przewozu rowerów jest masakryczne, napisałem rowerów, był tylko mój, a już miejsca nie było na więcej, masakra, do reklamy PKP Intercity przedstawiam kilka fotek ;)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Prudnika

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Wigańcice , Mikołajowa Kolnica,Wierzbnik , Wojsław, Jasienica, Jasłowek Stopień trudności: 1.0

Dystans: 102 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 643 m

Suma zjazdów: 631 m Trasę rowerową mieszkańcom Prudnika poleca Januszek_44

Kolejny dzień poszukiwania krzyży pokutnych . Parkuję w Ziębicach , poza ścisłym centrum nie ma tu raczej problemów z zaparkowaniem auta . Ruszam w stronę Wigańćic , tam przy kościele bez problemu odnajduję pierwszy krzyż . Potem kolejna miejscowość Mikołajowa . Dzięki wskazaniom mieszkańca bez problemu , na skraju lasu , totalnie zarośnięty odnajduję kolejny krzyż . Kolejne krzyże stoją w pobliżu kościołów więc raczej łatwo je odszukać , przy jednym z kościołów dostępu broni stadko gęsi .

W powrotnej drodze za Henrykowem mam do odszukania krzyż pokutny w Jasienicy . Ten stoi gdzieś w lesie . Miałem trochę szczęścia bo pracownik leśny instruuje mnie dokładnie gdzie mam jechać i poszukiwania są krótkie .

Teraz jeszcze Jasłówek . Mijam tą maleńką miejscowość i szutrową , polną drogą dojeżdżam do Lipy .Tutaj pomagają rozmowy z mieszkańcami . Wracam do Jasłówka i w szuwarach przy samej drodze krzyż odnajduję .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - Lubiatów , Nowaki, Radzikowice, Jędrzychów , Starowice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 60,79 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podjazdów: 585 m

Suma zjazdów: 570 m Trasę rowerową mieszkańcom Prudnika poleca Januszek_44

Luty a dziś bardzo ciepły dzień . Po ostatnich mrozach to wielka odmiana. Wybieram się w poszukiwaniu kolejnych krzyży . Trzeba jeździć coraz dalej od domu . W okolicach Lubiatowa szukam jakiegoś miejsca aby spokojnie zaparkować , ale to małe miejscowości i dopiero w Starczówku koło kościoła znajduje jakiś plac .

Ruszam w kierunku Lubiatowa . Pierwszy krzyż znajduje nad potokiem , jakieś 150 m od głównej drogi . O tej porze roku jakoś można do niego dojść , ale w lecie , przebić się przez gęstwiny , nie będzie prosto. Kolejny krzyż w Lubiatowie stoi przy kościele . W miejscowości Nowaki krzyż odnajduje także przy kościele , trochę zarośnięty. W Radzikowicach jeden z krzyży stoi "na rogu " kościoła a drugi przy plebani , nie oznaczonej , przy metalowej siatce . W Starowicach uwagę przykuwa zabytkowa kapliczka na skrzyżowaniu dróg , a przy niej niepozory krzyż . W Jędrzychowie / prawie na rogatkach Nysy ? na skrzyżowaniu dróg Chełmońskiego i Wiejskiej stoją kolejne dwa krzyże .

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Naprawa i serwis rowerów w Prudniku. Lista warsztatów

Przegląd i naprawa roweru

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

