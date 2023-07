Rowerem do 66 km od Prudnika. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 lipca?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Prudnika? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 66 km od Prudnika. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Prudnika warto sprawdzić w weekend.

Rowerem w okolicy Prudnika We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Prudnika, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne Ścinawa N, Rynarcice, Korfantów, Prusinowice, Pakosławice , Reńska Wieś, Rochów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 78,25 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 533 m

Suma zjazdów: 528 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Prudnika Pomimo przeraźliwego wiatru , dziś kontynuuję poszukiwania krzyż pokutnych . Tym razem powiat nyski . Początkowo chciałem zaparkować auto gdzieś na skraju Nysy , ale po półgodzinnych poszukiwaniach parkuję przy boisku w Kondratowej . Teraz ruszam w kierunku Ścinawy Nyskiej . Tam dwa krzyże wmurowane w górną bramę wejścia do kościoła . Niby proste , ale ich odnalezienie pochlania sporo czasu . Są ledwo widoczne . Dalej Rynarcice , tam krzyż stoi po prawej stronie wejścia na teren kościoła .

W Korfantowie krzyż ładnie wyeksponowany na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Prudnickiej . W Prusinowicach i Pakosławowicach i Reńskiej Wsi krzyże stoją tuż przy kościołach .

Teraz już kierunek Nysa . Po drodze krzyż w w Złotogłowicach - Rochowie . Chcąc minąć rozmokłe pola ruszam asfaltem i nadkładam drogi . W polach za działkami odnajduję ostatni w dniu dzisiejszym krzyż.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Karlova Studanka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 85,12 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 1 212 m

Suma podjazdów: 2 226 m

Suma zjazdów: 3 210 m Rowerzystom z Prudnika trasę poleca Januszek_44 XVIII-wieczne uzdrowisko z charakterystyczną drewnianą zabudową od lat przyciąga nie tylko wypoczywających w sanatoriach, ale i miłosników górskich wędrówek, wodospadów i innych atrakcji przyrodniczych Gór Opawskich.

29.05.2008 Klimat Karlovej to połączenie ciszy małego górskiego miasteczka, osnutego często mgłami schodzącymi z gór, to szum Bilej Vody i wodospadu, który jest szczególną atrakcją w maju, gdy topnieją sniegi na okolicznych szczytach, a obfite deszcze (jak w tym roku) hojnie zasilają kilkupoziomowy spadek rzeki. Na ulicach sporo turystów niemieckich, przemyka między kortami, ośrodkami sanatoryjnymi i basenami z podgrzewaną wodą. Wielu spaceuje z kijkami, wybierając ruch na górskich trasach w stylu nordic walking. Ostre górskie powietrze i silne nieraz wiatry powodują, że zazwyczaj jest tu dużo chłodniej niż w sąsiednich miejscowościach, położonych nieco niżej w drodze do Jesenika czy Zlatych Horów.

Karlova to także piękne parki z roślinnością niczym w elegenckim ogrodzie botanicznym, to dobra i niedroga czeska kuchnia, to najlepsza wypadowa na trasy narciarskie w całych Górach Opawskich - dla narciarzy zjazdowych i biegowych, którzy stąd wyruszyć mogą na szlaki Pradziada (Praded - 1491 m n.p.m.), będące od maja świetnymi rozległymi trasami rowerowymi, w sumie oferującymi kilkaset km o róznym stopniu trudności i róznicy wzniesień. Blisko stąd zarówno do Owczarni (ok. 7 km asfaltową drogą leśną), gdzie znajdują się wyciągi narciarskie, a także na sam szczyt Pradziada (3 km dalej), do Vrbna pod Pradedem (8 km), gdzie znajduje się najbliższy supermarket, Ludvikova, z ofertami agroturystycznymi nad rzeką Białą (Bila Voda). Sama Karlova Studanka znajduje się 6 km od trasy Jesenik-Bruntal.

Okoliczne liczne zimne źródła żelazistych wód mineralnych można kosztować np. w drewnianej pijalni miejskiej przy głównej ulicy miasteczka, które można przejść w ciągu 20 min. na całej jego długości.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Opole- Kędzierzyn K. drogami szutrowymi, leśnymi, polnymi. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 55,38 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 133 m

Suma podjazdów: 1 221 m

Suma zjazdów: 1 212 m Mique poleca trasę mieszkańcom Prudnika Wycieczka, której celem było przejechanie z Opola do Kędzierzyna Koźla w maksymalnym stopniu drogami drogami szutrowymi, leśnymi, polnymi. Przy okazji do zobaczenia kilka odkrywek górniczych.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Prudniku

🚲 Trasa rowerowa: Nizina Śląska 23 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,21 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 56 m

Suma podjazdów: 419 m

Suma zjazdów: 420 m Musher poleca trasę mieszkańcom Prudnika

Start i meta przy leśniczówce w miejscowości Ochodze. Trasa prowadzi urokliwymi leśnymi ścieżkami a po drodze zaskakująco wiele różnej wielkości jezior, stawów, strumieni, kąpielisko, zamek książęcy, ogród dendrologiczny.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Boreczek - Wiązów - Warkocz Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,32 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 2 975 m

Suma zjazdów: 2 968 m Wielogorski poleca trasę mieszkańcom Prudnika Lokalnymi drogami asfaltowymi przez wioski i wioseczki :)

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Rowerowe serwisy w Prudniku. Gdzie naprawić rower?

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o stan techniczny roweru Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić. Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Przydatne akcesoria na rower Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Najspokojniejsze kraje na świecie, zobacz zestawienie.