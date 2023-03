Przegląd prasy z Prudnika. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 31.03.2023

Za zrobienie u siebie kompostownika mieszkańcy dostaną obniżkę w opłaty śmieciowej. Tak Prudnik zachęca do zagospodarowania zielonych odpadów. Odpady zielone są poważnym problemem dla gmin, stąd ulgi wprowadzają kolejne samorządy.

Choroba afektywna dwubiegunowa to zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się zmianami nastroju od manii do depresji, od poczucia ogromu szczęścia i kreatywności do wielkiego smutku. Zmaga lub zmagało się z nią wiele znanych osobistości. Jak wygląda diagnoza? Zobacz, u których gwiazd zdiagnozowano ChAD.