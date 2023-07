Przegląd prasy Prudnik 3.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Prudniku

Rekordowa liczba 204 wozów strażackich przyjechała w tym roku na Fire Truck Show. Jest to już 13. Zlot Pojazdów Pożarniczych w Główczycach koło Dobrodzienia. Impreza potrwa jeszcze przez całą niedzielę. Można nie tylko podziwiać wozy strażackie, ale także bawić się biesiadzie śląskiej, a nawet polatać helikopterem.

