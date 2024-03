Przegląd prasy Prudnik 2.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Prudniku

Mieszanie różnych kosmetyków w jeden produkt, nazywane skincare smoothie, to kolejna moda z Tik-Toka. Według fanek trendu takie kombinacje pomogą zapewnić tak pożądaną zroszoną cerę, a także świetlistą skórę ciała. Czy aby na pewno to dobry pomysł? Sprawdzamy, co sądzą o nim dermatolodzy.