Przegląd prasy Prudnik 13.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Prudniku

Prasówka Prudnik 13.10: top 3 artykuły z wczoraj

Prasówka Prudnik 13.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Giewont, jakiego nie znacie. 9 zaskakujących ciekawostek o najsłynniejszej górze w Tatrach. Ukryty szlak, trudniejszy od Orlej Perci? Giewont nazywany bywa królem Tatr i słusznie, bo to chyba najpopularniejsza góra w Polsce, na którą codziennie wdrapują się tłumy turystów. Ale czy to znaczy, że Giewont już niczym was nie zaskoczy? Wcale nie! Zebraliśmy 9 ciekawostek o Giewoncie, które mogą was zadziwić. Czy wiecie, że jedna z tras na szczyt jest trudniejsza od Orlej Perci? Albo że góra o mało nie zmiotła schroniska na Hali Kondratowej? Albo że krzyż na Giewoncie wcale nie jest najwyższym krzyżem giewonckim w Polsce? Poznajcie 9 zaskakujących faktów o ulubionej górze Polaków.

📢 Nowy sondaż CBOS: spośród Polaków, którzy deklarują udział w wyborach, 35 proc. zagłosuje na PiS. KO poprze 22 proc. respondentów Według przedwyborczych deklaracji, na uzyskanie największej liczby głosów w wyborach może liczyć Prawo i Sprawiedliwość. Chęć oddania głosu na ten komitet wyborczy wyraża 35 proc. zdeklarowanych wyborców. KO zamierza poprzeć 22 proc. głosujących – takie są wyniki najnowszego sondażu CBOS.

📢 Wpadł ogrodowy włamywacz, który obrobił trzy altany w Prudniku. Policja radzi, jak zabezpieczać mienie na działkach Włamał się do trzech altan na terenie ogrodów działkowych w Prudniku, a do czwartej bezskutecznie próbował się dostać. Policja ustaliła podejrzanego metodami operacyjnymi.

Prasówka 13.10 Prudnik: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Prudniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska: Donald Tusk to niewiarygodny polityk. Kłamie od rana do wieczora – Donald Tusk to niewiarygodny polityk. To człowiek, który kłamie od rana do wieczora. Absolutnie nie szanuje woli Polaków – oceniła w rozmowie z i.pl wicemarszałek Sejmu, „dwójka” na warszawskiej liście Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Gosiewska.

📢 "Miał czelność". Morawiecki: Tusk groził prezydentowi Andrzejowi Dudzie Donald Tusk groził naszemu prezydentowi panu Andrzejowi Dudzie, że powiesi go na sznurze – powiedział w środę w Kaliszu premier Mateusz Morawiecki. 📢 Mateusz Morawiecki w "PZL-Kalisz". "Polski przemysł, jako jeden z nielicznych na świecie, wrócił do stanu sprzed pandemii" W środę Mateusz Morawiecki gościł w Kaliszu, gdzie odwiedził tamtejszą Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Kalisz". Premier w swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do założeń i celów wytwórni, ale także opowiedział o przemyśle, nie tylko zbrojeniowym. "Polski przemysł, jako jeden z nielicznych na świecie, wrócił do stanu sprzed pandemii" - zaznaczył premier. 📢 Premier Mateusz Morawiecki przypomniał czasy rządów Donalda Tuska. Nawiązał do tytułu znanego filmu – Polska czasów Tuska to nie był kraj dla rodzin, to nie był kraj dla młodych ludzi, a już w szczególności to nie był kraj dla starszych ludzi – powiedział w Szczytnikach (woj. wielkopolskie) premier Mateusz Morawiecki.

