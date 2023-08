Przegląd prasy 9.08.2023 Prudnik. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Prudnika

Wraz z początkiem sierpnia ruszyła II tura rekrutacji na Uniwersytecie Opolskim. Około 800 miejsc wciąż czeka na studentów. Do studiowania zachęcani są również osoby pracujące i seniorzy, dla nich instytut historii przygotował kierunek historia i teraźniejszość. W pierwszej turze największym zainteresowaniem cieszyły się kierunek lekarski i psychologia.

Już za kilka dni opolanie z całej diecezji wyruszą na pielgrzymie szlaki. W niedzielę (13 sierpnia) wyjdą uczestnicy pierwszego strumienia - nyskiego. Jeszcze nie jest za późno, aby dołączyć do jasnogórskich rekolekcji w drodze.

Centralny, cyfrowy rejestr wszystkich grobów, pochówków i kremacji dostępny dla każdego. Taki plan ma rząd. Ludzie z branży pogrzebowej komentują, że to dobry i potrzebny pomysł. Jest jednak problem - kto za to zapłaci. I kiedy uda się to wprowadzić w życie?