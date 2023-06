Przegląd prasy 4.06.2023 Prudnik. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Prudnika

W kategorii dzieci do lat 9 wygrała Kaja Gąsiorek. W starszej kategorii najlepsza była Anna Trytko.

Do niedzieli (4 czerwca) do godziny 17:00 w hali sportowej Obuwnik przy ul. Łuczniczej w Prudniku można podziwiać i kupować najpiękniejsze wyroby polskiego rękodzieła artystycznego. Trwa tam 24. Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego. W tym miejscu co rok pojawia się coś wyjątkowego.