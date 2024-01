Przegląd prasy 24.01.2024 Prudnik. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Prudnika

Kulig na wsi to tradycja. Grunt, żeby zabawa była bezpieczna, a nie zawsze tak się kończy. Policja z Mazowsza informuje o wypadku, do jakiego doszło w powiecie sokołowskim właśnie podczas kuligu. Jedna z uczestniczek skończyła w szpitalu. Policjanci przestrzegają przed kuligami, gdzie sanie dołączone są do samochodu lub ciągnika.