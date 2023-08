Przegląd prasy 19.08.2023 Prudnik. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Prudnika

Zero waste może być świetną zabawą, która przy okazji sprawia, że w koszu na śmieci ląduje mniej odpadków. Skórki warzyw, końcówki, które do tej pory wydawały się niejadalne? Nie muszą iść na zmarnowanie, wystarczy je zamrozić! A kiedy uzbieramy całą torbę, powstanie z nich pyszny bulion. Podpowiadamy, co i jak przechowywać i jak wyczarować z tego później coś pożytecznego, a przede wszystkim – smacznego.