Przegląd prasy 15.08.2023 Prudnik. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Prudnika

We wtorek (15 sierpnia) na rynku w Dobrodzieniu odbędzie się piknik wojskowy „Silna Biało-Czerwona”. W godzinach 12-18 na uczestników czekać będzie sporo atrakcji, m.in. prawdziwy czołg. Podobne pikniki odbywają się na Opolszczyźnie już od soboty (12 sierpnia), jednak kulminacyjne obchody zaplanowano właśnie na święto Wojska Polskiego.

Magdalena Kumorek to polska aktorka, której wróżono dużą karierę. Znana jest głównie dzięki rolom serialowym, ale ma ona również doświadczenie filmowe i teatralne. Mało kto wie, że jej drugą pasją jest śpiew – za co została wielokrotnie nagrodzona na przeróżnych konkursach. Z pewnością będziecie mogli sami ocenić jej talent, bo Magdalena Kumorek dołącza do ekipy „Twoja twarz brzmi znajomo”.