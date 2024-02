Przegląd prasy 14.02.2024 Prudnik. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Prudnika

Przypadkowy spacerowicz, który w czasie spaceru zobaczył ukryty w lesie ciągnik, już odebrał 30 tysięcy nagrody za pomoc. Skradziony w Prudniku traktor wrócił do właściciela.

Te związki nie zwracają uwagę na liczby! A już z pewnością nie są dla nich problemem liczby w dowodach osobistych. W polskim show-biznesie występuje wiele par ze znaczną różnicą wieku. Wśród nich znajdują się między innymi Anna Cieślak i Edward Miszczak, ale też Agata i Piotr Rubikowie. Sprawdź, kto jeszcze zalicza się do tego grona.

Dieta Dąbrowskiej to warzywno-owocowa kuracja detoks nazywana też postem, która słynie jednak z właściwości odchudzających. Jadłospis dr Ewy Dąbrowskiej można stosować samodzielnie w przypadku osób zdrowych. Efekty po 2 tygodniach to nie tylko niższa waga. Menu stworzone przez lekarza klinicystę od dekad stosowane jest w ośrodkach medycznych w celach leczniczych. Zobacz zasady diety dr Dąbrowskiej, efekty uboczne i przeciwwskazania. Sprawdź, co jeść i jak zacząć.