Przegląd prasy 1.02.2024 Prudnik. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Prudnika

Sztuczna inteligencja pokazała postacie z gier jako koty i wyszło znakomicie. Kocie wersje bohaterowie Wiedźmina, God of War, Tomb Raider, The Last of Uu robią wrażenie. Jest nawet koci hydraulik Mario, a wszyscy są jednocześnie uroczy i pasujący do oryginalnych postaci. Przekonajcie się sami.