Prasówka z Prudnika 7.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Polski Związek Narciarski podał kadrę na lutowe zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lake Placid i Sapporo. Trener Thomas Thurnbichler nie zdecydował się na zmiany w składzie.

Laptopy dla czwartoklasistów to program wprowadzony w ubiegłym roku. Wygląda na to, że skończy się już niebawem. – Nie ma pieniędzy na laptopy dla uczniów – powiedziała we wtorek, 5 lutego, minister edukacji Barbara Nowacka. Co dalej z tym programem? Minister poinformowała o dalszych decyzjach dotyczących laptopów.