Prasówka z Prudnika 11.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Puchar Świata w skokach narciarskich w Lake Placid dla polskich zawodników jest wyjątkowy. Podczas trzydniowej rywalizacji na drugim końcu świata mogą liczyć na gorący doping kibiców, którzy tłumnie przybyli na zawody w stanie Nowy Jork. Skoczkowie i sztab szkoleniowy mimo napiętego grafiku znaleźli czas, aby spotkać się z polskimi fanami. Zobaczcie, co działo się podczas tego wydarzenia.

Opolanie mają mnóstwo rzeczy, które chcą oddać za darmo. Na popularnym portalu zakupowym olx.pl aktualnie wystawione jest ponad tysiąc przedmiotów, które każdy może otrzymać bezpłatnie w Opolu. Działania te wpisują się w ideę zero waste. Te najciekawsze z propozycji umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym. 10.02.2024

Mariusz wstąpił do harcerstwa mając dwóch nastoletnich synów. Nie żałuje i opowiada o swoich motywacjach. Jest jednym z wielu dorosłych, którzy dołączyli do ZHR mając młodzieńcze lata dawno za sobą. Propozycją dla dorosłych jest Kurs Judymowy - szkolenie dla osób powyżej 25. roku życia prowadzone od kilku lat w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, które pozwala bliżej poznać harcerski model wychowania i specyficzny styl życia. To sposób na pozyskanie nowej, doświadczonej życiowo kadry lub świadomych partnerów wspierających działania środowisk harcerskich. Wszak takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie.